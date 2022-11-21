Днём и ночью. Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» будут заливать с перерывами на морозы

Заполнение пруда в барнаульском парке «Изумрудный» началось в понедельник, 21 ноября. На прошлой неделе, 16 ноября, воду включали в тестовом режиме, теперь же пруд начали полноценно заливать. Заполнение должно продлиться несколько дней, оно будет идти круглосуточно и прервётся только на время морозов. Об этом рассказал amic.ru руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев.

И ночью, и днём

Ранее запуск планировали начать на выходных, 19 или 20 ноября, однако воду всё же решили включить 21 ноября.

«Заполнение пруда в парке началось где-то в 11:40. Дня три сейчас будем лить, потом морозы сильные будут, и мы, наверное, прервёмся. Я не знаю, побоюсь в морозы заполнять пруд. Пока же вода будет течь и днём, и ночью, а там посмотрим по ситуации. Сам запуск был быстрым», — прокомментировал Вакаев.

Заполнение же должно длиться неделю, однако из-за морозов неизвестно, когда точно оно закончится. Когда на улице немного потеплеет, заливка продолжится, отметил Вакаев.

Планируется, что вода должна достичь зимнего уровня, то есть отметки 90 сантиметров. В таком состоянии пруд простоит до весны. А весной его дольют до летнего уровня — 1,2 метра. Этой зимой водоём никак использоваться не будет. Каток руководитель парка намерен обустроить лишь в следующем году.

Ранее, 16 ноября, воду включали в тестовом режиме на 48 часов, «чтобы она поработала». Затем воду отключили. После этого рабочие присоединили скважину к коммуникациям.

Заполнение пруда в парке «Изумрудный» / Фото: Екатерина Смолихина

Как идут работы?

Отметим, что сейчас в «Изумрудном» работы всё ещё продолжаются, но находятся на финальной стадии. По словам Вакаева, остаются последние штрихи: рабочие доделывают деревянные конструкции и террасы, заканчивают покрывать мосты, устанавливают лавочки и светильники.

Отдельно идёт строительство визит-центра и павильона с мини-кафе и пункта проката коньков, лыж, оборудования для бадминтона и тенниса. Эти работы продолжатся и зимой.

Напомним, что в этом году идёт третий этап благоустройства «Изумрудного», его стоимость — 120 млн рублей. Половина этой суммы, 60 млн рублей, пошла на реконструкцию пруда. Его очистили от мусора, установили очистные сооружения, сделали гидроизоляцию и отсыпку дна. Глубина водоёма составила 1,2 метра.

Вокруг пруда рабочие построили мощённую плиткой набережную, на склонах посадили газон, рядом с водоёмом появился пирс и спуск к воде. Кроме того, в центре пруда есть «островок» с беседкой, к которому ведёт небольшой мост.

Благоустройство «Изумрудного» завершится к 2024 году. К этому времени там ещё должен появиться визит-центр, пункт проката, амфитеатр, шахматный павильон, колоннада, мощённый плиткой участок бывшего томского почтового тракта. Кроме того, на деньги РПЦ в парке ремонтируют Крестовоздвиженский храм, в котором раньше располагался планетарий. В данный момент рабочие ремонтируют крышу.

За два предыдущих года реконструкции в парке появилась сеть пешеходных дорожек, благоустроенная центральная часть, освещение, скамейки и две обустроенные детские площадки.

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