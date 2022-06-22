Томенко возложил цветы к памятнику «Комбат» в ЛНР

В День памяти и скорби губернатор Виктор Томенко возложил цветы к памятнику «Комбат» в Луганской Народной Республике. Как сообщает пресс-служба правительства, в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны делегация Алтайского края, глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы приняли участие в памятных мероприятиях на территории района.

У памятника «Комбат» вблизи Славяносербска присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. В монументе увековечен подвиг политрука Алексея Ерёменко, который был совершён 12 июля 1942 года на том самом месте, где установлен памятник.

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В тот день в окрестностях Луганска держала оборону 4-я стрелковая дивизия 220-го стрелкового полка. После ожесточённой бомбёжки при поддержке танков и артиллерии фашисты пошли в очередную атаку. Ерёменко увлёк за собой роту навстречу гитлеровцам. Атака была отбита, но политрук погиб. Стимулом для создания памятника стал снимок «Комбат» — одна из самых известных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны и получившая мировое признание. А личность солдата, последние секунды жизни которого запечатлены на этом фото, была установлена лишь через многие годы после окончания войны.