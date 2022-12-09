«Торговец смертью». Кто такой Виктор Бут, которого обменяли на Бриттни Грайнер

8 декабря, наконец, разрешилась длительная история тюремного заключения в США россиянина Виктора Бута, который провёл в заключении за границей более 14 лет. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков. Amic.ru рассказывает, кто такой Виктор Бут и почему он оказался за решёткой в США.

Кто такой Виктор Бут?

Виктор Бут — это российский предприниматель. Он родился в Таджикистане, но окончил Казанское суворовское военное училище, служил в советской армии, затем окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР в Москве. Потом он работал военным переводчиком-радистом в 339 Витебском полку военно-транспортной авиации и летал на территорию Анголы и других африканских стран. В 1989-1990 был переводчиком советской военной миссии в Мозамбике.

В 1991-м Бут уволился из армии, начал предпринимательскую деятельность, став авиационным брокером. Фирма перевозила цветы, хозтовары, военные грузы, а также солдат-миротворцев из Бельгии и Франции. В середине 1990-х СМИ начали писать о том, что Бут занимается и незаконной торговлей оружием. Среди покупателей они называли правительства и партизан Афганистана, Анголы, Того, Руанды, Либерии, Сьерры-Леоне, движения «Талибан"* и «Аль-Каида"*. У компании Air Cess Liberia было около 50 самолётов в разных странах мира. Сам Бут отрицал, что незаконно торговал оружием и настаивал на том, что не контактировал с «Талибаном"* и «Аль-Каидой"*.

Как Бут оказался в тюрьме?

В 2002 году Бельгия обвинила Бута в контрабанде алмазов и отмывании денег на 300 млн долларов, Бут был объявлен в международный розыск. Тогда же ООН ввела запрет на перемещения россиянина, его счета заморозили.

В 2008 году Бут вылетел в Таиланд якобы на встречу с колумбийскими повстанцами для заключения сделки на поставку оружия. Однако люди, с которыми встретился Бут, были не повстанцами, а агентами Управления по борьбе с наркотиками США. Они записали разговор на диктофон и предоставили его затем в суде. 6 марта 2008 года Бута задержала таиландская полиция. В ноябре 2010 года из Таиланда Бута экстрадировали в США. Его поместили в Центр временного содержания на Парк-Роу.

11 октября 2011 года начался процесс против Бута. Его обвинили в преступном сговоре с целью убийства граждан США, в сговоре покупки и продажи переносимых зенитных комплексов ПЗРК, в сговоре поставок оружия террористическим группировкам. Бут виновным себя не признавал ни по одному пункту.

В итоге россиянина объявили виновным в сговоре с целью убийства американцев, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской террористической группировкой ФАРК. Члены этой группы с 1993 года брали в заложники и убивали граждан США. По данным колумбийского правительства, они были причастны к терактам, похищениям людей и вымогательствам.

5 апреля 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам тюрьмы. В США Бута сначала отправили в Бруклинскую тюрьму общего режима, потом в тюрьму максимально строгого режима ADX Florence в городе Флоренс, а затем перевели в тюрьму общего режима «Марион» в Иллинойсе.

Почему Бута называют торговцем смертью?

Торговец смертью — это прозвище для торговцев оружием. Оно закрепилось за Бутом в США. Там выходила даже книга о Буте журналистов Дугласа Фара и Стефена Брауна, которая так и называлась «Торговец смертью». В ней рассказывалось, как Бут перевозил российское оружие из Ирана в Ливан для вооружения сил группировки «Хезболлах» в 2006 году или как он продавал оружие одновременно правительству Анголы и сражающимся с ним повстанцам.

Бывший глава управления по борьбе с наркотиками Майк Браун говорил, что Виктор Бут — «один из самых опасных людей на планете». По его словам, Бут заменял мачете на однозарядные винтовки для участников войн в Африке, вооружал террористические группировки и наркокартели по всему миру.

Кстати, Бут становился прототипом персонажей американских и российских фильмов. Так, он стал прототипом главного героя картины «Оружейный барон», которого сыграл Николас Кейдж. Фильм был снят на основе книги «Торговец смертью». Кроме того, Бут стал прототипом персонажа-координатора и спонсора побега российских лётчиков из плена боевиков «Талибана"* в фильме «Кандагар».

Как Россия пыталась вызволить Бута?

Россия добивалась возвращения Бута на родину ещё с экстрадиции россиянина из Таиланда. Тогда МИД РФ заявил, что перевоз Бута в Америку — «следствие беспрецедентного политического давления, оказанного на правительство и судебные власти Таиланда». МИД тогда подчеркнул, что будет добиваться защиты конституционных прав Бута как гражданина РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия намерена добиться возвращения Бута на родину.

США же тогда не понимали реакцию российского МИД. Некоторые американские эксперты заявляли, что Россия опасается, что в расследовании деятельности Бута всплывут имена российских официальных лиц, которые могли помогать в торговле оружием. Однако за всё время следствия такие факты не выявились.

Несколько раз Россия пыталась обменять Бута. Так, российские власти предлагали обменять его на 15 граждан США в 2019 году, но американская сторона отказалась. В 2020 году «Би-би-си» писала о том, что российские власти рассматривают возможность обмена Бута на американца Пола Уиланда, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж. Теперь же обмен, наконец, состоялся.

Что Бут будет делать в России после возвращения на родину, пока неизвестно.

Как Бута встретили на родине?

Виктор Бут прилетел на самолёте в московский аэропорт Внуково-2 вечером 8 декабря. В аэропорту Бута встретили его супруга Алла, мать Раиса Бут и депутат российской Госдумы, уроженка Алтайского края Мария Бутина, сообщил телеканал «Россия 1».



*Признаны в России террористическими организациями и запрещены судом.

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