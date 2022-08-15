«Тоже подадим». Почему дело о барнаульском автоцентре может вызвать шквал новых заявлений?

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за сомнительных сделок в одном из автоцентров города, сообщил «Толк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, причиной стали заявления от жителей региона.

Что за автоцентр проверяет полиция, пока не сообщают. Но история удивительно похожа на ту, о которой amic.ru писал в 2021 году. Тогда от «серых» схем барнаульского салона пострадали десятки людей. В соцсетях уверены, что дело завели на тот же самый центр.

О том, что известно об уголовном деле с автосалоном, как жители региона пострадали от «серых» схем и почему заявлений вскоре может стать больше, — в материале amic.ru.

Что за уголовное дело?

Пока об «уголовке» в отношении автосалона известно совсем немного. По данным «Толка», дело на владельца одного из городских автоцентров завели после заявлений от жителей Алтайского края. Клиенты организации пожаловались, что с ними поступили нечестно. Они хотели выгодно приобрести новые авто, но вместо этого получили машины с пробегом, да ещё и по завышенным ценам.

На следующий день краевой Следком сообщил, что в Барнауле задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского МВД. По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов брал взятки от представителя двух автосалонов. Взамен он обеспечивал общее покровительство во время проверок законности деятельности автоцентров.

В общей сложности с августа 2021 по июнь 2022 года полицейский получил 1,3 млн рублей.

Из публикации «Толка» следует, что в этих двух уголовных делах фигурирует один и тот же автоцентр. Но официальных подтверждений пока нет.

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Схема не нова

О том, что в Барнауле могут действовать «автосалоны-оборотни», которые используют «серые» схемы, amic.ru уже писал. В феврале 2021 года об этом рассказал житель Белокурихи Олег. Мужчина настаивал, что его отца «развели» в автоцентре, который располагался на Правобережном тракте в Барнауле.

Пенсионера привлекла реклама в интернете, где популярные модели авто продавали чуть ли не в два раза дешевле рынка. Он захотел сдать свой Hyundai Solaris по trade-in и выгодно приобрести Renault Duster. Мужчина созвонился с менеджером салона: тот подтвердил реальность этих условий.

«Предложили Renault Duster 2012 года за 650 тысяч рублей в кредит. Отец ещё уточнил, окончательная ли цена: вежливый менеджер заверил, что да. За Solaris предварительно предложили 450 тысяч. Условия хорошие, отца всё устроило. Он даже мне ничего не сказал и поехал в Барнаул, за новым автомобилем», — рассказывал amic.ru его сын.

Здание на Правобережном тракте, где располагался автосалон / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Но в автоцентре, по словам Олега, его отец пережил настоящий ад. Сотрудники под любыми предлогами удерживали клиента в салоне, а условия сделки постоянно менялись. В течение дня Renault Duster удивительным образом дорожал, а Solaris пенсионера дешевел.

В итоге Hyundai достался автоцентру за 380 тысяч рублей. Но в качестве первоначального взноса по кредиту почему-то записали только 330 тысяч. Duster же ему продали за 799 тысяч рублей. Пенсионеру оформили кредит в размере 511 тысяч рублей сроком на семь лет.

Олег объяснил: его отец согласился на такие «конские условия», поскольку просто устал после целого дня в автоцентре.

«Он сказал, что уже не соображал ничего. Представляете, его там весь день продержали. Он ничего не ел. Нависли над ним втроём и подсовывали варианты. Это же давление. В итоге отец готов был уже подписать что угодно, лишь бы только домой уехать», — рассказал сын.

Duster покупателю не показывали до самого последнего момента. Уже после подписания выяснилось, что состояние машины оставляет желать лучшего.

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Упал, очнулся — кредит

После публикации истории пенсионера из Белокурихи в редакцию amic.ru обратились ещё несколько человек. Все соблазнились на выгодные условия, приехали в автосалон, а на выходе получили кредит под огромные проценты.

Люди делились очень похожими историями: сотрудники автоцентра под разными предлогами «мурыжат» клиента до самого вечера, а потом «подсовывают» документы с совсем другими условиями. На удочку компании попались даже жители соседней Республики Алтай. Их историю amic.ru рассказала адвокат Елена Торн.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Говорят, что их там держали в автосалоне всеми силами, постоянно новые условия предлагали и варианты. И так промурыжили до самого вечера, когда уже домой ехать надо было. В итоге купили Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. Отдали все свои деньги, а остальное оформили в кредит. Причём кредит им выдали на 440 тысяч рублей. Да ещё и под такие проценты, что заплатят они в итоге почти как за однокомнатную квартиру. И это при том, что на „Дроме“ такие Sandero по 600 тысяч рублей продают», — рассказала юрист.

Количество людей, которые остались недовольны обслуживанием в автоцентре, неизвестно. Но их точно не меньше 30 — столько заявлений поступило в полицию Барнаула к сентябрю 2021 года.

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Результатов ноль

Впрочем, по всем тем 30 заявлениям в полиции отказали из-за «отсутствия состава преступления».

Автоэксперты, с которыми общался корреспондент amic.ru, с сожалением констатировали: с юридической точки зрения деятельность таких автоцентров абсолютно законна. Ведь клиент добровольно подписывает все бумаги. Доказать, что его ввели в заблуждение, практически невозможно.

«Шансов выиграть почти нет. Для этого нужно доказать, что сотрудники салона ввели вас в заблуждение. А покупатели не ведут даже диктофонную запись. И уж тем более не берут с собой юриста для подписания бумаг», — объяснял барнаульский юрист Игорь Сарычев.

Бывшее помещение автоцентра / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В самом автосалоне на контакт с корреспондентом amic.ru шли неохотно. Впрочем, ситуация изменилась после выхода одной из публикаций с историями пострадавших клиентов. Тогда представитель автоцентра предъявил редакции amic.ru претензии и пригрозил судом.

Адвокат Юлия Сафронова, которая представляла компанию на тот момент, заявила, что публикации портят деловую репутацию автоцентра. В том, что она кристально чистая, юрист долго и упорно убеждала корреспондента amic.ru. Мол, силой никого не держат и бумаги подписывать не заставляют. А значит, и жаловаться людям не на что.

При этом юрлицо, которому принадлежал салон, было зарегистрировано в Тольятти, в квартире жилого дома. Из-за этого клиентам было труднее писать жалобы и судиться с компанией.

Многие клиенты автоцентра даже не попытались добиться справедливости. Вместо этого они всеми силами старались «закрыть» грабительский кредит и забыть «сказочную» сделку как страшный сон. Так что «жертв», возможно, намного больше 30.

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Тот ли автосалон?

Теперь за деятельность одного из автосалонов, работающих по «серым» схемам, всё же взялись правоохранители. Подписчики сообщества «Барнаул 22» не сомневаются, что речь идёт именно об автоцентре, который работал на Правобережном тракте.

Это косвенно подтверждают и другие факты. Из сообщения алтайского СК следует, что автосалонов на самом деле было два. В сентябре 2021 года amic.ru сообщал, что на улице Малахова появился второй автосалон с юрлицом из Тольятти. Действовал он по той же схеме.

По данным «Толка», оба автоцентра, которые фигурируют в уголовных делах, на сегодняшний день уже закрыты. Корреспондент amic.ru выяснил, что здания на Малахова и на Правобережном тракте сейчас пустуют.

Оба здания сейчас пустуют / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Впрочем, всё это лишь догадки. Пока нет официальных подтверждений, что в уголовном деле и в публикациях amic.ru речь идёт об одном и том же автоцентре.

Чтобы выяснить, так это или нет, мы направили официальный запрос в Управление МВД по Барнаулу.

А некоторые клиенты автосалона на Правобережном тракте, с которыми общался корреспондент amic.ru, восприняли новости об уголовном деле с энтузиазмом.

«Тоже, наверное, заявление подадим. Повторное. Раз уж полицейские подобную схему расследовать начали. И всем, кто ко мне с подобными историями обращался, посоветую снова идти в полицию», — рассказала юрист Елена Торн.

Так что обращений, возможно, скоро станет больше.