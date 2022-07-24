Трафик на Чуйском тракте вырос в два раза. Это привело к росту смертельных ДТП на Алтае

Резкий рост смертности от ДТП в Алтайском крае с начала 2022 года может быть связан с выросшим трафиком автомобилей на федеральных трассах. Если еще в 2017 году на некоторых участках Чуйского тракта проезжало около 9 тысяч автомобилей в сутки, то сейчас в среднем около 19 тысяч. А в выходные количество машин достигает 30 тысяч. Об этом сообщил начальник УПРДОР «Алтай» Анатолий Волков на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 21 июля провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Почему на федеральных трассах стало больше автомобилей?

Из-за закрытых аэропортов на юге страны многие туристы в этом году приехали отдыхать на Алтай. По словам начальника УПРДОР «Алтай» Анатолия Волкова, существующая инфраструктура не справляется с таким объемом. С начала года там зафиксировали 121 ДТП с 38 погибшими.

Туристы едут на Алтай со всей страны и в результате с начала года смертность только в республике Алтай на федеральной трассе скаканула на 700%. Однако там, где Чуйский тракт уже расширили до четырех полос, серьезных ДТП практически не зафиксировано. На других участках все не так хорошо. Анатолий Волков напомнил, что полностью завершиться реконструкция главной транспортной артерии края только к 2035 году. До этого времени бороться с ДТП на Чуйском тракте планируют с помощью камер видеофиксации.

«Мы отмечаем, что там, где уже стоят камеры фиксации нарушений, водители стали более дисциплинированными и сбавляют скорость. Это позволило нам за этот год снизить аварийность на федеральных трассах сразу на 18%. Но цифры очень большие все равно: за шесть месяцев этого года количество нарушений на Чуйском тракте выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 64 000 до 138 000. Всего же за этот год только на федеральных трассах камеры зафиксировали 186 000 нарушений. Фактически это тысяча нарушений в сутки», — отметил Анатолий Волков.

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Общество Количество смертельных ДТП на Алтае в 2022 году увеличилось до рекордных показателей

По словам начальника Упрдор «Алтай» сейчас на федеральных трассах установлено 59 комплексов видеофиксации нарушений. Прорабатывается вопрос о дополнительном финансировании на эти цели. Усиление контроля — вынужденная мера, связанная с ростом числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона.

Почему в Алтайском крае выросла смертность на дорогах?

В Алтайском крае за первые шесть месяцев 2022 года на дорогах погибло 112 человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с января ДТП унесли жизни 130 человек. Среди них — шестеро детей. Большинство ДТП произошли в крупных алтайских городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. В них погибли 48 человек и еще более 20 получили серьезные травмы.

По данным статистики ГИБДД, основными видами ДТП являются столкновения транспортных средств (344 ДТП, или 37,1% от всех ДТП), наезды на пешеходов (286, или 30,9%), съезд с дороги (147, или 15,9%), наезды на велосипедистов (42, или 4,5%), наезды на препятствия (33, или 3,6%). При этом по вине водителей транспортных средств произошло 87 процентов всех ДТП. Основные причины: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофоров.

В результате всех этих факторов, в 2022 году у Алтайского края высок риск не выполнить указ президента о снижении количества погибших в ДТП: не более 211 человек.