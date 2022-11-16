Трамп официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой»

Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году, сообщает «Ъ».

«Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — заявил Дональд Трамп в ходе выступления.

Он также раскритиковал политику «радикальных демократов» и пообещал «бороться так, как никто и никогда не боролся» до него. Трамп также намерен добиться победы и остановить «разрушение страны», а нынешнего главу государства Джо Байдена назвал «лицом коррупции и радикальных левых».

Напомним, Дональд Трамп занимал президентское кресло в Белом доме с 2017 по 2021 год, но не смог избраться на второй срок, так как проиграл на выборах демократу Джо Байдену. На прошлой неделе последний заявил, что планирует бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024-м. При этом он отметил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.