Три семьи планируют на самодельном плоту отправиться из Бийска в Барнаул

Три семьи из Барнаула, Первомаского района и Омска планируют на самодельном плоту отправиться по оби от Бийска до краевой столицы. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

«Это не опасно. У нас лодка будет с собой, спасжилеты, спасательные круги, то есть насчет безопасности все оборудовано, все предусмотрено. Проблем не будет», — рассказал один из авантюристов.

В путешествие отправятся не только взрослые, но и дети. Всего их будет девять человек.

Днем путешественники планируют идти по воде, а на ночь вставать на берегу. С собой у них будет туристическая баня, из которой можно будет сразу нырять в реку.

Отплывать туристы планируют 16 июля. Плот, на котором пройдет путешествие, пока остается безымянным.