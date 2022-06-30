«Трудности объединяют». Как открывали «День сибирского поля» на Алтае и чем аграрии заменят импорт

Рекордное количество участников собрал в 2022 году агропромышленный форум «День сибирского поля», который открыли в Алтайском крае 29 июня. Представители более 300 компаний со всей страны собрались в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта, где показали свои передовые разработки.

Главной темой форума стал курс на импортозамещение, объявленный в нашей стране. Заменить зарубежную продукцию готовы не только крупные федеральные игроки, но и предприятия из Алтайского края.

О том, как открывали «День сибирского поля», какими разработками удивляли местные сельхозпроизводители и о чем краевое правительство договорилось с Монголией, — в материале amic.ru.

«Сибирь приучила удивляться»

В открытии форума приняли участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев и замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил их за повышенное внимание к региону и подчеркнул: Алтай вносит огромный вклад в обеспечение страны продовольствием.

«Посевная компания в этом году по сути уже завершена. Так вот, из более 12 млн гектаров посевных площадей, которые есть в Сибири, примерно треть приходится на Алтайский край. Нам удалось удержать уровень прошлого года и где-то даже больше посеять. К пяти с небольшим миллионам гектаров мы прибавили порядка 128 тысяч гектаров. Прирост есть по пшенице, гречихе и масличным культурам», — сообщил Томенко.

Виктор Томенко на «Дне сибирского поля-2022» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор считает, что в этом году урожай на Алтае должен быть хорошим. А значит, хуже экономические показатели точно не станут. Объем регионального валового продукта в АПК растет год от года: в 2020-м было 160 млрд рублей, а в 2021-м — 240 млрд рублей.

Сибирские показатели в сельском хозяйстве действительно поражают, подтвердил замглавы минсельхоза РФ Андрей Разин. На открытии он зачитал обращение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, где перечислил достижения аграриев из СФО.

В Сибири производят:

— около 11% всей продукции растениеводства в России;

— более 12% зерна;

— 62% гречихи;

— 14% картофела;

— 7% овощей;

— около 10% масличных культур.

От себя Разин добавил, что СФО для России — опорный регион. По его словам, Сибирь уже давно «приучила удивляться» результатам фермеров, которых они добиваются несмотря на любые трудности.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«Задачи нам по плечу»

О трудностях говорил и Серышев. По словам полпреда, геополитическая ситуация в мире заставила весь агропромышленный сектор (да и не только его) взять резкий курс на импортозамещение.

«Обстановка в мире изменилась, против России ввели множество санкций. Но трудности нас не пугают. Они нас объединяют. Сегодняшний форум — тому доказательство. Он стал беспрецедентным по количеству участников, которые захотели показать свои достижения. Задач у нас много. Нужно готовиться к сбору урожая и выстраивать новые логистические цепочки, чтобы этот урожай дошел до потребителя. Кроме того, нужно самим активно заниматься производством семенного капитала. Но все эти задачи нам по плечу», — заявил полпред.

Гости форума привезли на выставку около 600 единиц сельхозтехники. По словам Томенко, это примерно на 10% больше, чем в прошлом году.

Виктор Томенко и Анатолий Серышев (посередине) на «Дне сибирского поля» / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Чем Алтайский край готов заменить импорт?

Вместе с полпредом и другими федеральными гостями губернатор обошел практически всю экспозицию «Дня сибирского поля». Конечно, особое внимание уделили алтайским предприятиям.

Например, группа компаний «АЛМАЗ» (включает в себя ЗАО «Рубцовский завод запасных частей и АО «АНИТИМ» — прим. ред) — крупнейший производитель сменных запчастей для сельхозтехники в России. Специалисты научились делать детали не только для отечественной, но и для импортной техники, рассказал представитель группы компаний Станислав Кедик.

«Мы интенсивно осваиваем производство и на импортную технику. Представили на выставке несколько узлов и деталей, которые раньше закупались на Украине. У нас в стране большой парк импортной техники и она до сих пор пользуется спросом, поэтому мы подготовили свое решение. И технику произвели, и сменные рабочие органы», — пояснил Кедик.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По его словам, технопарк «Юг Алтая», который уже запустили в Рубцовске, тоже будет ориентирован на импортозамещение. В первую очередь там начнут делать посевные машины.

А на заводе «Алтайские лесные машины» создали гусеничный трактор «Барнаулец». Такую технику сейчас чаще используют нефтяники и лесники, но «Алтайлесмаш» планирует запустить широкое производство для аграриев.

Новости

Фоторепортажи Много еды, гостей и тракторов. Как прошёл «День сибирского поля — 2022»

Также в крае работает крупнейший в стране производитель фотосепараторов для сортировки зерна — компания «СиСорт». По словам исполнительного директора Виталия Савинкова, многие страны, включая Германию, продолжают сотрудничать с предприятием.

Сибирского полпреда особенно удивила новейшая разработка компании: «СиСорт» написал программу-робота, которая собирает всю информацию с рынка сельхозтехники и публикует ее в Telegram-канал. Благодаря этому аграрии быстрее могут найти нужное оборудование. Серышев подчеркнул, что новинку «СиСорта» следует взять на вооружение федеральным аграриям и ведомствам.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Наконец, одну из важнейших ролей в программе импортозамещения играет компания «Нортек» (Алтайский шинный завод). Крупнейшая шинная компания в России уже сейчас готова обеспечить шинами любую технику — хоть нашу, хоть импортную.

«Мы полностью поставляем шины на комплектацию „Ростсельмашу“, „Камазу“ и белорусскому МТЗ. Все их трактора и комбайны выходят уже на наших шинах», — рассказала директор по связям с общественностью Екатерина Голомолзина.

По ее словам, программа импортозамещения позволит компании увеличить оборотность. В 2021 году она составила 14,4 млрд рублей, а в 2022-м должна превысить 15 млрд.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Важность «Нортека» для российского АПК отметил и замдиректора по продажам Петербургского тракторного завода Борис Филин. ПТЗ — производитель легендарных тракторов «Кировец». В условиях санкций всю сельхозтехнику «переобули» в алтайские шины.

«Алтайский шинный комбинат полностью обеспечивает нас шинами. Колесные диски мы, кстати, тоже получаем в Барнауле. Алтайские предприятия нас серьезно выручили, когда потребовалось быстро создать настоящее качественное импортозамещение. Мы и раньше с ними работали, но сейчас поставки вышли на серьезный конвейерный уровень», — рассказал Филин.

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка подчеркнул, что никаких серьезных проблем с импортозамещением в регионе быть не должно.

«Есть уже купленное европейское оборудование, есть своё, есть страны Азии. Замещение идет. Мир не остановился и всё движется дальше. Просто теперь наши компании смотрят намного шире», — пояснил министр.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтай + Монголия = дружба

В рамках «Дня сибирского поля» алтайское правительство заключило соглашение с министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. Раньше наш регион и зарубежное ведомство сотрудничали в рамках соглашения 1997 года. Но к 2022-му оно уже устарело по многим пунктам, а потому договор обновили.

Документ во время церемонии открытия форума подписали Виктор Томенко и Государственный секретарь Т. Жамбалцэрэн, возглавивший монгольскую делегацию.

«Монголию и Алтайский края связывают не только географическая близость, но и долгая история. Между нами всегда были самые прямые отношения. Конечно, договор касается не только сельского хозяйства. Наши контакты будут развиваться в сфере науки, культуры и образования. Также, я надеюсь, будет набирать силу и туризм», — рассказал губернатор Алтайского края.

Т. Жамбалцэрэн (посередине) / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Монгольский госсекретарь отметил, что страна уже активно сотрудничает с Алтайским краем в сфере АПК.

«С Алтайским краем у нас опыт хороший работы в области поставок семян. И у нас есть большая потребность улучшать работу по поставкам семян в Монголию. Наше сотрудничество будет продолжаться и по другим направлениям. Уверен, что соглашение, которое сегодня подпишем, станет основой большой совместной будущей работы», — выразил уверенность Т. Жамбалцэрэн.

Он сообщил, что сейчас в Монголии активно обновляют автопарк сельхозтехники. По мнению секретаря, российские машины, представленные на «Дне сибирского поля», вполне могли бы пахать и монгольские земли.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дальше — цифра

В рамках форума Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели заседание комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство». В нем приняли участие представители администрации президента, законодательной власти, главы регионов, представители профильных объединений.

Темой заседания стал путь дальнейшей трансформации АПК. По словам Виктора Томенко, в работу фермеров нужно активно внедрять информационные технологии.

«Сегодня агропромышленный комплекс России является одним из крупнейших потребителей цифровых решений. При этом потенциал дальнейшего развития данного направления в этой отрасли остается еще очень высоким. Сельхозтоваропроизводители сегодня всё активнее внедряют системы точного земледелия, используют результаты дистанционного зондирования земли, применяют цифровые технологии для учета, контроля и сбыта продукции», — отметил алтайский губернатор.

В пример он привел цифровой сервис для растениеводов, который уже работает на Алтае. Система оценивает ситуацию для аграриев на основе данных полевых метеостанций.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Участники заседания пришли к выводу, что «цифровую зрелость» в АПК получится развить только на федеральном уровне. Но это — вопросы будущего.

Пока же участники форумы делятся своими наработками и смотрят, чего интересного в сельскохозяйственном секторе придумали их коллеги. «День сибирского поля» — не только выставка, но и место, где фермеры находят новых партнеров. Выставка продлится два дня, поэтому попасть туда можно еще и 30 июня.