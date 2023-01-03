Туман и снег. О погоде в Алтайском крае 3 января
В некоторых районах столбики термометров могут подняться до плюсовой температуры
03 января 2023, 06:05, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
3 января в Алтайском крае будет по-зимнему тепло. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит -3...-8 градусов, в предгорьях местами до +2 градусов. В отдельных районах небольшой, днём местами умеренный снег, метели. В утренние часы по востоку местами возможны изморозь, туман.
Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. В утренние часы возможен небольшой снег.
Ветер южный, 5-10 м/с.
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