Туристов предупреждают о пробках по дороге на Алтай

Туристов предупреждают о том, что на пути в Республику Алтай их ждут серьезные пробки. Причиной для образования заторов стали ремонтные работы.

Как сообщили в «Упродор Алтай», на Чуйском тракте ремонтные работы планируют провести на пяти участках.

Участок от границы с Новосибирской областью (км 135 — км 143) начали расширять весной, окончание работ здесь запланировано на ноябрь 2023 года.

Следующий за ним объект (км 143 — км 150) планируется ввести в строй к декабрю. До конца июля движение полностью переключат на две новые полосы, чтобы закрыть и капитально отремонтировать существующие.

Также в 2022 году движение по четырем полосам откроют еще на двух объектах. От Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 — км 216) укладывают верхний слой покрытия из асфальтобетона. Перед Бийском (км 341 — км 344) продолжается возведение земполотна и устройство конструктивных слоев. В общей сложности на двух участках установят 5,5 км разделительного ограждения и 4,4 км электроосвещения.

Еще на одном объекте по маршруту Барнаул — Бийск за селом Баюновские Ключи (км 230 — км 235) работы начались в этом году и завершатся до конца 2023-го.