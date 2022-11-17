Туву решили соединить с Алтаем автодорогой через горные хребты

Правительство Тувы подписало меморандум с Федеральным дорожным агентством России о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории республики. Согласно публикации на официальном сайте местного правительства, в план включено строительство 130-километрового участка автодороги Кызыл-Хая (Республики Тыва) — Кош-Агач (Республика Алтай), который соединит федеральные трассы Р-257 «Енисей» и Р-256 «Чуйский тракт», почти на 300 км сократив путь, связывающий Туву с Алтаем и Новосибирской областью.

Отмечается, что также в пятилетний план развития включено строительство моста через Енисей и ещё двух автомобильных дорог — нескольких участков автомобильной дороги Бояровка — Тоора-Хем и круглогодичной автодороги Усть-Бурен — Усть-Элегест — Кунгуртуг протяжённостью 253 км вместо имеющегося сейчас автозимника, пригодного для эксплуатации лишь при минусовой температуре.

Глава Тувы Владислав Ховалыг подчеркнул, что ключевой аспект меморандума — опорная сеть республики, имеющая перспективу развития трансграничного коридора, расширения транспортного сообщения в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.