Тысячи барнаульцев подписали петицию в защиту арт-объектов «Байк-бара»

Барнаульцы создали петицию с требованием защитить арт-объект в виде огромного мотоцикла, который находится возле «Байк-бара» на проспекте Красноармейском. Согласно опубликованному во «ВКонтакте» обращению, его поддержали почти три тысячи человек.

Автор петиции отметила, что байк украшает вход в заведение, которое долгие годы притягивает местных жителей, которые любят рок-музыку и байкерскую атрибутику.

«Чем именно мешают данные атрибуты? Никакого физического дискомфорта они не приносят, шум не создают, наоборот, как-то украшают город», — подчёркивается в обращении.

Напомним, что о будущем сносе мотоцикла и других арт-объектов стало известно накануне. Предположительно, их убирают из-за «непонимания между собственниками дома и владельцем бара».