У Абрамовича обнаружили ещё 10 яхт и морских судов

Это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее 1 млрд долларов

10 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У российского миллиардера Романа Абрамовича имеется несколько ранее не задекларированных активов, пишет Forbes со ссылкой на новую утечку документов.

«Через офшорные компании и трастовые фонды владеет по меньшей мере ещё 10 яхтами и судами ― всё это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее 1 млрд долларов, о которых широкая публика и так знала», — отмечает издание.

В документах, которые получила The Guardian, говорится, что в начале февраля 2022 года, за три недели до начала спецоперации и за месяц до внесения бизнесмена в санкционные списки Великобритании и ЕС, он передал семерым своим детям владение 10 офшорными трастовыми фондами с активами на миллиарды долларов.

Согласно новым файлам, в собственности миллиардера 10 судов, которые ранее с ним не связывали. Теперь их общее количество — 16.

«Восемь лодок — это небольшие суда, которые, по данным утечки, «используются для обслуживания» 162-метровой мегаяхты Eclipse за 427 млн долларов, которую Абрамович построил в 2010 году. В настоящее время Eclipse пришвартована в турецком Бодруме, а ещё три яхты миллиардера ― 140-метровая Solaris за 475 млн долларов, 55-метровая Halo за 38 млн и 67-метровая Garcon за 20 млн ― расположены неподалёку вдоль средиземноморского побережья Турции на западе», — уточняет издание.

Самая дорогая из обнаруженных яхт ― 24-метровая Kewpie, стоимость которой, по оценкам экспертов, составляет около 3 млн долларов. Судно зарегистрировано на Бермудских островах. Также упоминается катер под названием Umbra A, который стоит приблизительно 1 млн долларов.

Из известных: 49-метровая яхта Sussurro за 11 млн долларов уже почти год пришвартована во Франции, а 50-метровая Aquamarine за 30 млн, предположительно, находится в Нидерландах.