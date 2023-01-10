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У Абрамовича обнаружили ещё 10 яхт и морских судов

Это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее 1 млрд долларов

10 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

У российского миллиардера Романа Абрамовича имеется несколько ранее не задекларированных активов, пишет Forbes со ссылкой на новую утечку документов.

«Через офшорные компании и трастовые фонды владеет по меньшей мере ещё 10 яхтами и судами ― всё это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее 1 млрд долларов, о которых широкая публика и так знала», — отмечает издание.

В документах, которые получила The Guardian, говорится, что в начале февраля 2022 года, за три недели до начала спецоперации и за месяц до внесения бизнесмена в санкционные списки Великобритании и ЕС, он передал семерым своим детям владение 10 офшорными трастовыми фондами с активами на миллиарды долларов.

Согласно новым файлам, в собственности миллиардера 10 судов, которые ранее с ним не связывали. Теперь их общее количество — 16.

«Восемь лодок — это небольшие суда, которые, по данным утечки, «используются для обслуживания» 162-метровой мегаяхты Eclipse за 427 млн долларов, которую Абрамович построил в 2010 году. В настоящее время Eclipse пришвартована в турецком Бодруме, а ещё три яхты миллиардера ― 140-метровая Solaris за 475 млн долларов, 55-метровая Halo за 38 млн и 67-метровая Garcon за 20 млн ― расположены неподалёку вдоль средиземноморского побережья Турции на западе», — уточняет издание.

Самая дорогая из обнаруженных яхт ― 24-метровая Kewpie, стоимость которой, по оценкам экспертов, составляет около 3 млн долларов. Судно зарегистрировано на Бермудских островах. Также упоминается катер под названием Umbra A, который стоит приблизительно 1 млн долларов.

Из известных: 49-метровая яхта Sussurro за 11 млн долларов уже почти год пришвартована во Франции, а 50-метровая Aquamarine за 30 млн, предположительно, находится в Нидерландах.

 

Комментарии 29

  • Это всё было украдено у людей работавших и строивших СССР. Уряяя демократия. Абрамович и миллиардеры, вы чьих будете-однозначно не гражлан России
    10 января, Гость   Ответить
  • Заберут?
    10 января, Гость   Ответить
  • Мобилизованые трудящиеся, в Украине с неонацизмом борются А усмановы, ротенберги, абромовичи, срульманы... и не слыхали про то
    10 января, Гость   Ответить
  • иии, к чему эта новость? их у него конфискуют в пользу государства?
    10 января, Гость   Ответить
  • Это все пархатый украл у людей.
    10 января, Гость   Ответить
  • а сколько ещё не обнаружили!?
    10 января, Гость   Ответить
  • это называется - отъём добавочной стоимости у большинства в пользу меньшинства! И где здесь демократические принципы, что меньшинство подчиняется большинству?!
    10 января, Гость   Ответить
  • Если они не в России Россия их никак не конфискует. Их могут конфисковать натовцы в пользу Украины
    10 января, Гость   Ответить
  • Сейчас идёт веяние просвещённой Европы, что если там что-нибудь конфискуют у граждан России, то разве что в пользу граждан тех стран.
    10 января, Гость   Ответить
  • А что нам скажут наши местная либерда? Как вам?
    10 января, Гость   Ответить
  • да не может такого быть,это все происки инагентов,надо найти их и наказать
    10 января, Гость   Ответить
  • И после такой информации у простого человека встаёт вопрос: "За что умирать-то?" Он ведь простой человек-работяга, а не политолог разбирающийся в политике .
    10 января, Гость   Ответить
  • Есть расчёты, согласно которым за 20 лет "величавого вставания с колен" из страны выведено олигархатом с паспортами зарубежных стран ДЕСЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов. Для того, чтобы полностью отстроить страну заново, переоснастя все заводы и полностью решив жилищный вопрос, достаточно ОДНОГО ТРИЛЛИОНА, если не будет воровства и коррупции. Мы все могли бы жить гораздо богаче тех же немцев. Но в деньгах буквально купается лишь кучка олигархов, живя как цари иудейские.
    10 января, Гость   Ответить
  • А чё раньше то, на барина не визжали? М? Страшненько?
    10 января, Гость   Ответить
  • Мобилизованые трудящиеся, в Украине с неонацизмом борются ----------------НА украине, ишак, НА украине.
    10 января, Гость   Ответить
  • А сбер по вкладам вам ничего не должен? А ПФР? Чего молчим то?
    10 января, Гость   Ответить
  • Взять,к примеру,США и их партнёров по нато,в натуре.Вторглись в Ирак, Ливию, Сирию.Сотни тысяч трупов, сплошные разрушения.Встаёт вопрос о возмещении, конфискации жителям этих стран?Отнюдь нет.Наоборот,США и их партнёры до сих пор тырят нефть и газ на тех территориях.PS А международные законы существуют только в сборниках международных законов.Не,в натуре.
    10 января, Гость   Ответить
  • Bloomberg узнал о роли миллиардера Романа Абрамовича в обмене пленными с Украиной. В ходе обмена на этой неделе Украина передала России 55 российских военнопленных и украинского политика, кума Владимира Путина — Виктора Медведчука. Россия передала Украине 215 военнопленных, большинство из которых попали в плен на «Азовстали» в Мариуполе. Также были освобождены пятеро граждан Великобритании, двое американцев и еще трое иностранцев (из Марокко, Хорватии и Швеции), некоторым из которых в ДНР грозила смертная казнь.
    10 января, Гость   Ответить
  • Но газета The Sun также сообщила, что Абрамович лично приветствовал пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, направляющегося в Саудовскую Аравию из России. «И он говорил с британцами о футболе, пока они ели стейк, канапе и тирамису на рейсе из России в Эр-Рияд», — отметило издание. Что с лицом, патриоты?)
    10 января, Гость   Ответить
  • НА украине, ишак, НА украине. - Они требуют, что В!
    10 января, Гость   Ответить
  • Тут хоть обзавидуйся, но ничего не позволят изменить наши родные силовики. Как во времена монголо-татарского ига страну удерживали в рабской раскоряке силовики того времени - княжеские дружины только потому, что им платили больше, чем имели все остальные.
    10 января, Гость   Ответить
  • Они требуют, что В! --- сначала они требуют В, а потом что бы ты самоубился в их пользу...
    10 января, Гость   Ответить
  • Расколдовывайтес! Расколдовывайтесь скорее! и всех своих близких и друзей расколдуйте! по законам диалектики, со временем количество перерастёт в качество! часто приходится слышать что - все всё понимают... всё начнёт меняться когда все (на самом деле все), будут не просто понимать, а твёрдо знать...
    10 января, Гость   Ответить
  • Если они получают от "наших" олигархов наши ресурсы, платят за них этим же олигархам, а те выводят эту оплату за наши ресурсы в их банки, то можно и кредиты под 2% выдавать (у них там), и зарплаты большие, и на пенсии путешествовать, и исторические объекты содержать, и много чего ещё можно обеспечивать... в 70-е годы Капиталисты поняли что будет очередной их кризис, предыдущий разрешился ВОВ, тем более на руку им сыграла разрушительная политика Хрущёва, они этим непременно воспользовались, пошатнув наши устои, и в итоге развалили СССР при помощи наших рук (они всё всегда стараются делать чужими руками), развал СССР, растаскивание его по кускам и устранение как конкурента, позволил Капиталистам протянуть ещё лет 20, после чего всё вошло в Мировой Кризис и до сих пор из него не выходит... Капитализм - Зло!
    10 января, Гость   Ответить
  • По реке кровавых слез К берегам обмана Невезучая страна Держала путь
    10 января, Гость   Ответить
  • Страна у нас прекрасная и богатства есть, но только для слуг народа. А простой народ пусть за еду работает.
    10 января, Гость   Ответить
  • Так конфискуют или нет? В пользу Украины? Они же 300 миллиардов долларов с российского бюджета конфисковали
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Так и есть!
    10 января, Гость   Ответить
  • Миллиардеры наши хорошо живут при Путине.
    10 января, Гость   Ответить
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