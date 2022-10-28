У части барнаульцев снизили давление в водопроводе из-за аварии

«Росводоконал Барнаул» устраняет поломку на водопроводной сети диаметром 500 мм возле дома на улице Автотранспортная, 55д. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы планируют закончить к утру 29 октября.

Отмечается, что из-за поломки пришлось снизить давление в водопроводе у части потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Предприятие приносит извинения жителям за возникшие неудобства — cпециалисты приложат все усилия, чтобы возобновить подачу воды как можно раньше.