Постой, паровоз. Где алтайские школьники могут попасть в реальное локомотивное депо и узнать о работе железнодорожников из первых уст

Выбор будущей профессии — один из ключевых для подрастающего поколения. Поэтому очень важно знакомить молодёжь с многообразием профессий. Для этого многие российские предприятия проводят «Неделю без турникетов» — открывают свои двери для школьников и студентов. В Барнауле участником такой акции традиционно стало сервисное локомотивное депо Барнаул, входящее в ГК «ЛокоТех».

Погружение в трудовую атмосферу

В этом году «Неделя без турникетов» началась на предприятии 18 и 19 октября. Депо посетили воспитанники Барнаульских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 и №см3. С этими учреждениями предприятие сотрудничает впервые.

Всего на экскурсию пришли 27 ребят возрастом от 13 до 15 лет. С работой депо их познакомил главный инженер Вячеслав Кузин. Им показали то, что обычный человек в жизни никогда и не увидит — уникальный поворотный круг, каких в России почти больше и нет. И, конечно, детально познакомили с остальным предприятием.

«Поворотный круг представляет собой специальную металлическую платформу, имеющую рельсовый путь, на который устанавливается локомотив. Сегодня железнодорожный поворотный круг, прежде всего, — атрибут веерного депо, которым и является сервисное локомотивное депо Барнаул. Ребятам было очень интересно», — рассказала ведущий специалист по управлению персоналом Екатерина Денисова.

Воспитанники детдомов также узнали о профессиях, на которые ориентировано предприятие. Парням представили специальности «слесарь по ремонту подвижного состава» и «слесарь на пунктах технического обслуживания и ремонта локомотивов». Девочкам рассказали о не менее важной профессии — дефектоскописта.

«Ценность подобных встреч в том, что профессионалы своего дела из разных сфер рассказывают о своей работе на личном опыте. Они показывают своё дело изнутри, раскрывают все тонкости и нюансы работы в депо, а также делятся опытом о том, как добиться успеха в карьере», — подчеркнула Екатерина Денисова.

Кроме депо, делегация посетила железнодорожный музей. И на этом «Неделя открытых турникетов» не заканчивается: 28 октября запланирована экскурсия для студентов Барнаульского лицея железнодорожного транспорта.

Фото: «ЛокоТех-Сервис»

Каждый состав прибудет вовремя

Сервисное локомотивное депо Барнаул выполняет ремонт и обслуживание тепловозов. В состав его входят сервисные участки в разных районах края — «Алтайская», «Кулунда», «Рубцовск». Это производственное предприятие, и основную часть коллектива составляют люди рабочих профессий: слесари, токари, фрезеровщики, машинисты крана, электрогазосварщики и другие.

Помимо достойной заработной платы, сотрудники «ЛокоТех-Сервис» получают хороший социальный пакет. Так, сверх трудового законодательства здесь есть коллективный договор. Он предусматривает ежегодную компенсацию железнодорожного проезда или авиаперелётов раз в два года, накопление корпоративной пенсии, санаторно-курортное лечение, отдых детей в летних оздоровительных лагерях и многое другое.

Компания также организует для своих сотрудников праздники, корпоративы и подарки. И это не только традиционные Новый год и день рождения предприятия.

«Ежегодно 28 апреля у нас проводится праздник День охраны труда. Мы устраиваем викторины для работников цехов, победителям вручаем ценные призы. А ещё к 1 сентября проводим акцию „Соберём ребёнка в школу“. Данная акция помогает собрать детей из многодетных семей к школе», — добавила Екатерина Денисова.

Всего в группу компаний «ЛокоТех» входят 86 производственных площадок по всей России. Они занимаются обслуживанием, ремонтом, модернизацией и передачей в лизинг локомотивов, производством узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

Сервисное локомотивное депо Барнаул филиала «Западно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Адрес: Барнаул, Привокзальная, 14б

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