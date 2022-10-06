У собаки отвалились уши после того, как сибирячке назвали стоимость лечения в ветклинике

Жительница Новосибирска обвинила ветеринаров в том, что из-за них у её собаки отвалились уши после анализов и непродолжительного лечения, сообщает «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала, что в начале сентября с четырёхмесячным щенком приключилась беда — его укусил клещ. В ветеринарной клинике взяли кровь из ушей на анализ и поставили диагноз «бабезиоз».

«Нам предложили оставить собаку в стационаре, мы согласились. Но когда мы показали список препаратов знакомой собачнице, она сказала: „Забирайте немедленно его оттуда, они вам угробят пса!“ Заплатили за проведённое лечение более 10 тысяч рублей. Я сразу заметила, что уши у щенка опущены. Подумала, что это из-за общего состояния», — рассказала сибирячка.

После этого собака пошла на поправку, но с ушами начались серьёзные проблемы. Сначала опухли и посинели кончики, а через несколько дней они оторвались в буквальном смысле.

«Я сразу повезла пса в клинику, и девушка из хирургии сказала: „Так уши отмерли“. Я была в шоке, если честно. Моя версия случившегося: когда брали анализы после укуса клеща, неверно сделали надрез на ухе, и начался некроз. Эти ветеринары испортили моего пса!» — возмутилась женщина.

В ветклинике подчеркнули, что с ушами проблем не было, когда хозяйка забирала щенка, и неизвестно, что происходило с животным с 10 по 26 сентября.

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