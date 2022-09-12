Вскрыли замок и всё вынесли. Как у жительницы Барнаула «обчистили» аварийную квартиру и почему она винит в этом власти

У 65-летней барнаульской пенсионерки Татьяны Ждановой пропали вещи, которые она оставила в своей квартире в аварийном доме на улице Эмилии Алексеевой, 11. Сама женщина проживает в жилье маневренного фонда, которое ей предоставила мэрия, однако пять лет продолжала платить «коммуналку» за помещение и в доме на ул. Эмилии Алексеевой. В квартире, по словам женщины, хранились личные вещи, в том числе бытовая техника. Однако кто-то «вынес» всё это, выломав замки и обрезав все коммуникации. Женщина винит в этом власти, так как, по её мнению, воры бы не тронули газовые и водопроводные трубы, а также электропроводку. Пенсионерка намерена добиваться правды с помощью полицейских, депутатов и СМИ.

Что произошло?

Двухэтажный дом по адресу Эмилии Алексеевой, 11, уже много лет признан аварийным. Татьяна Жданова проживала в квартире № 4. Но в 2017 году оставаться там стало опасно, и она переселилась в маневренный фонд, жильё в котором ей предоставила администрация Барнаула. Татьяна арендует две комнаты в трёхкомнатной квартире на ул. Антона Петрова. Все личные вещи, в том числе крупногабаритную технику, женщина вывезти не могла — говорит, просто было некуда — и оставила в аварийном доме. «Холодильник, телевизор, плита, столы, ковёр, обогреватель и так далее», — перечисляет пенсионерка имущество, которое хранилось, как она полагала, в надёжно запертом жилье.

По словам женщины, она до сих пор прописана в этой квартире и все пять лет продолжала оплачивать коммунальные услуги. Периодически пенсионерка проверяла сохранность вещей. Горожанка объясняет: надеялась их перевезти в новую квартиру, которую ей обещали выделить власти.

Между тем за эти годы почти все её соседи также постепенно уехали из аварийного дома. Сейчас здесь жильцы остались только в одной квартире. Остальные помещения стоят заброшенными, в них периодически собираются бомжи и маргиналы. Даже двери в подъезд уже нет.

Однако, как говорит Жданова, 17 июля она приходила домой, и там всё было в порядке. А 31 августа ей позвонили бывшие соседи. Они рассказали: квартира стоит открытая, кто-то снёс замок и забрал вещи. Вынесли холодильник, плиту и даже пластиковые окна, обрезали проводку, воду и газ. При этом газовая труба оказалась «обрублена» с внешней стороны дома.

Кого обвиняет пенсионерка?

Женщина обвиняет в случившемся администрацию Октябрьского района. По мнению пенсионерки, так власти «выдавливают» её из дома и заставляют переехать в то жильё, которое ей предлагают.

Татьяна Жданова рассказывает, что город предложил ей благоустроенную «хрущёвку» на ул. Антона Петрова. Проблема в том, что квартира находится на пятом этаже, а лифт в подъезде не предусмотрен. Женщина же говорит, что подниматься на пятый этаж она не может: здоровье не позволяет, а потому от этого жилья отказалась. Других вариантов город не предлагает. Поэтому Жданова считает, что таким образом власти решили на неё надавить.

Впрочем, пенсионерка допускает, что техслужбы «могли только выломать дверь и обрезать коммуникации, а всё остальное вынесли обыкновенные воры».

Татьяна Жданова / Фото: Екатерина Смолихина



«Чтобы отсоединить плиту от природного газа, нужно было вызвать технические службы. То же с электропроводкой. Тем более меня как-то сняли с газового учёта, а я не была в газовой компании. По правилам, я должна пригласить контролёра. Он приходит, снимает показания счётчика, сверяется со своими, и если есть задолженность, я оплачиваю, мне выписывают бумагу и снимают с учёта. Этого не произошло», — объясняет свои подозрения женщина.

Пенсионерка написала заявление в полицию, правоохранители приехали и описали пропавшие вещи. Сейчас работает оценочная комиссия. Также женщина позвонила и в ЖЭУ № 6, к которому относится дом. Но внятного ответа не получила.

Что с квартирой сейчас?

Сейчас в квартиру почти каждый день «захаживают» нежданные гости, рассказывает Жданова. Так как замка на двери больше нет, попасть сюда может каждый. Недавно вандалы разломали гардины, балконную дверь, унитаз, сняли поддон в душевой, умывальник, счётчики и смесители.

«Мне не высказать, насколько обидно. Это всё равно, что я в сумку чужую залезу. Это ограбление. Я прописана здесь, оплачиваю счета, меня ещё не расселили. Даже при расселении даётся срок на вывоз вещей. Всё, что в доме находится, это моё. Зачем моё трогать? Не вывезла я, значит, не было возможности. Я не могла вывезти в маневренный фонд — ведь это не моё жильё, а временное», — возмущается женщина.

Обрезанный газ в доме / Фото: Екатерина Смолихина



Что говорят в ЖЭУ?

В ЖЭУ № 6 amic.ru сообщили, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Они подтвердили, что аварийный дом действительно относится к ним, однако не получали от администрации никаких уведомлений, касающихся «обрезки» объекта от коммуникаций. В ЖЭУ предположили, что это, возможно, «обыкновенная кража». Сейчас коммунальщики собираются готовить дом к зиме — ведь там всё ещё живут люди, пусть и осталась всего одна жилая квартира.

«Ничего по этой теме неизвестно. Татьяна Жданова нам звонила, но мы к этому отношения не имеем. Мы только будем запускать (отопление, — прим. ред.) дом, а больше ничего не будем делать. Числа 20-25 дом запустим, всё соединим, это наши проблемы. Для одной квартиры, где живут люди, коммуникации оставим», — пояснили в ЖЭУ.

Сейчас женщина намерена найти тех, кто вывез её вещи. Кроме полиции, она уже обратилась к депутатам, к адвокату и в СМИ.

Amic.ru направил запрос в комитет по ЖКХ Барнаула с просьбой разъяснить ситуацию.

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