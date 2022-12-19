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Участники съезда детского движения подтвердили выбор названия «Движение первых»

Были и другие варианты — «Пионеры», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность»

19 декабря 2022, 23:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Делегаты первого съезда Российского движения детей и молодёжи переутвердили название организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее участники съезда проголосовали за то, чтобы часть «Российское движение детей и молодёжи» оставалась неизменной независимо от того, какое название выберут. После этого на голосование вынесли пять вариантов, которые могли быть частью нового названия — «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность».

В результате большинство голосов (760) отошло названию «Движение первых». Теперь движение называется так: Российское движение детей и молодёжи «Движение первых».

Напомним, что движение создали 18 декабря по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.

Комментарии 1

  • Очередная дурь ничего не дающая для работы с молодежью. Старье как и в советское время числились для галочки так надо было для всех. А активно занимались спортом,моделированием,игрой на музыкальных инструментах, фото,туризм и др. Органов власти разных видов и мвд,фсб,культуры, здравоохранения, военкоматы, спасатели, ДОСААФ, связи. Вот у них и должны быть клубы по интересам, отряды по своей специфике на бесплатной основе со своей формой сведенные на уровне страны в союз с филиалами в регионе,города и районах.
    20 декабря, Гость   Ответить
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