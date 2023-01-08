Удивительная аномалия в Алтайском крае: снег сворачивается в комки и рулоны

Ветер гоняет свежий снег, от чего он скатывается в небольшие рулоны

08 января 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: vk.com/biysk_moy_gorod

Редкое природное явление попало в объектив камеры телефона жителей села Антипино в Тогульском районе: снег на большой территории свернулся в многочисленные снежки и рулоны. Фотографии с такой аномалией разместили в группе «Бийск — мой город».

Можно подумать, что снимки постановочные, ведь такие комки могли налепить и вручную. Но если присмотреться, видно, что на площадке вообще нет человеческих следов. Можно заметить лишь небольшие чёрточки на поверхности, которые оставили после себя рулончики, созданные самой природой.

Для того чтобы снег свернулся в подобные цилиндры, нужно сразу несколько условий: сильный ветер, ровная поверхность, свежий снег и не очень большие морозы. Порой белоснежные рулоны могут достигать метровой величины. Как ранее сообщал amic.ru, такую аномалию в декабре наблюдали жители Республики Алтай в селе Урлу-Аспак. Там размер «снежных одеял» был более внушительным.