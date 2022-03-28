Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за то, что он пошутил над болезнью его жены

Голливудский актёр Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Криса Рока. Поводом стала шутка комика в адрес жены актёра.

Крис Рок пошутил над короткой причёской супруги Уилла Смита. Она страдает от алопеции — патологического выпадения волос на теле.

После этого Смит поднялся на сцену и с силой ударил ведущего по лицу. Крис Рок перевёл происходящее в шутку, а из прямой трансляции пропал звук, но по показанным кадрам было понятно, что актёр что-то выкрикивал в сторону ведущего.

Отметим, что Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Король Ричард», в котором от сыграл отца теннисисток Винус и Серены Уильямс.