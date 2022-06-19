Улицу Попова в Барнауле перекрыли из-за потопа после ливня

В Барнауле перекрыли улицу Попова. Её участок затопило после сильного ливня.

Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу и не пропускают автомобили на затопленный участок. Отмечается также, что из-за непогоды сильно ухудшилась видимость.

Добавим, что в некоторых районах города, где дороги также подтопило, собираются пробки.

Заторы отмечаются на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, под мостом на улице Малахова, длинная пробка собралась на шоссе Ленточный бор.

Также проблемы с движением наблюдаются на некоторых участках в центре города и на улице Малахова у пересечения с улицей Чудненко.

Отмечается, что местами после ливня отключились светофоры. В частности, они не работают на улице Власихинской на пересечении с улицами Шумакова и Попова.

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