Умер известный алтайский журналист и радиоведущий Сергей Зубчук

Одного из самых известных радиоведущих края не стало на 65-м году жизни

16 января 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: Fm - Продакшн

Известный радиоведущий и журналист Сергей Зубчук скончался в Барнауле на 65-м году жизни, сообщили amic.ru его знакомые. О причинах смерти журналиста пока информации нет. Сергей Зубчук был одним из самых известных радиоведущих Алтайского края и много лет сотрудничал с медиагруппой FM-Продакшн. Слушатели называли его "золотым голосом" алтайской журналистики.

Сергей Зубчук родился 28 сентября 1958 года. В 1974 году поступил в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова на курс народного артиста СССР, лауреата Госпремий СССР и России Ю.П. Киселёва. После окончания работал в саратовском театре юного зрителя им. Ленинского Комсомола (ныне Академический театр им. Ю.П. Киселёва). В 1978 году стал лауреатом Всероссийского конкурса молодых актёров. В 1985 году окончил исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения. С 1986 года работал в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

В 1991 году пришёл на радио. Много лет сотрудничал с медиагруппой FM-Продакшн, был главным редактором радио "Эхо Москвы" в Барнауле. Поднимал острые и злободневные темы, озвучивал многие проекты.

Незабываемый и невероятной красивый голос Сергея Зубчука вы могли услышать и в проектах amic.ru: в аудиогиде "Город, слушай!" и "Увлекательном путешествии по железной дороге Алтая". Именно его голосом в одном из эпизодов аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути" разговаривает наш выдающийся земляк, поэт Роберт Рождественский.

Редакция amic.ru выражает соболезнования всем близким Сергея Зубчука и предлагает послушать одну из последних работ мастера.