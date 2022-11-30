Управляющий барнаульским парком «Изумрудный» показал новые таблички и дизайн-код

В скором времени в парке «Изумрудный» появятся новые таблички с навигацией. Их внешний вид в своём Telegram-канале показал управляющий парком Владислав Вакаев — они сделаны в рамках нового дизайн-кода, который разработал барнаульский дизайнер Евгений Бочинин.

Рассказывая о новом дизайн-коде, Вакаев отметил, что в «Изумрудном» решили пока не проводить ребрендинг, продолжая работать с уже устоявшимся названием, наполнив его новым смыслом.

«Да, за свою историю парк сменил несколько названий, у разных поколений он ассоциируется с разными „брендами“. Но последнюю четверть века для барнаульцев он был именно „Изумрудным“. Так что нужно было либо придумывать новое название, либо оставлять действующее. Мы выбрали второй вариант», — подчеркнул управляющий.

Продолжая рассказывать о дизайн-коде, Вакаев вспомнил слова известного урбаниста Гила Пеньялоса, который председательствовал на всемирном парковом конгрессе в Казани.

«Парки — скрытые драгоценности в сердце города. Это действительно так, учитывая, какой огромный позитивный эффект для жизни и здоровья людей они имеют. „Изумрудный“ — „драгоценный камень“, расположенный в самом сердце Барнаула. И его главная ценность — возможность перенестись от городского шума и суеты в природу. Отсюда идея своеобразного портала, то есть перехода из одного состояния в другое. Это дизайнер и постарался отразить в своей концепции. Насколько это получилось — судить вам, уважаемые друзья парка», — написал он.