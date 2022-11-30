Уроженец Барнаула вновь отличился в матче НХЛ

Уроженец Барнаула Андрей Свечников снова отличился в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Утром 30 ноября по алтайскому времени нападающий «Каролины Харрикейнз» набрал два очка за результативность в выездном матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».

В итоге «ураганы» праздновали победу в овертайме — 3:2.

Свечников забросил одну шайбу в основное время игры, а на третьей минуте овертайма сделал результативную передачу Бретту Пеши, который и забил победный гол в ворота «пингвинов».

В сезоне 2022/23 Свечников уже набрал 24 очка по системе «гол плюс пас». Сейчас с 14-ю заброшенными шайбами он является лучшим снайпером «Каролины» и третьим по общей результативности в своей команде.

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. В «Каролине» он играет с 2018 года. За это время барнаулец провёл в НХЛ 302 матча, в которых набрал 229 очков по системе «гол плюс пас».