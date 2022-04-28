Уроженец Рубцовска Максим Севагин попал в лонг-лист премии Forbes «30 из 30»

Уроженец Алтайского края, рубцовчанин Максим Севагин попал в лонг-лист ежегодно рейтинга Forbes «30 до 30». Информация об этом появилась на сайте премии.

Напомним, что Максим окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Ещё во время учёбы принимал участие в спектаклях Мариинского театра, а также выступал в качестве хореографа. В марте 2022 года стал художественным руководителем Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

После его назначения в коллективе театра возникли разногласия. Несмотря на то, что директор учреждения верит в молодого художественного руководителя, некоторые артисты не уверены в том, что человек без опыта в руководстве справится с поставленной ему задачей.