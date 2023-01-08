Ущерб от пожаров в России будут считать по-новому

МЧС внедряет уникальную систему расчёта, аналогов которой нет в мире

08 января 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новую систему расчёта ущерба от пожаров разработали в России. Аналогов ей нет в мире, передаёт ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева. Внедрять её будут путём цифровизации.

Эксперт отметил, что новая методика показала, что ежегодный ущерб от пожаров в зданиях и сооружениях на самом в пять раз выше, чем говорят официальные цифры: 70 миллиардов рублей вместо известных 14.

Такое занижение данных было связанно с тем, что ежегодно на территории страны порядка 80% пожаров регистрируются как безущербные. Те, которые идут с ущербом, зачастую не учитывают финансовые затраты на тушение и проведение аварийно-спасательных работ, упущенную выгоду бизнеса в результате остановки производства и т. д., отметил Еникеев.