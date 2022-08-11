В 14 районах Алтайского края зафиксировали массовую гибель пчел

Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай получил обращения о массовой гибели пчёл в 14 районах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего к ним поступило 26 обращений о массовой гибели насекомых после применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельхозназначения.

«По результатам проверочных мероприятий установлены факты применения пестицидов с нарушением регламента. Кроме того, установлены факты обработки препаратами, имеющими высокий класс опасности для пчёл вне разрешённого времени суток и превышение дозировки применяемых препаратов», — заявили в Россельхознадзоре.

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Отмечается, что гибель насекомых подтвердили в Алейском, Тальменском, Бийском, Усть-Калманском, Заринском, Косхинском, Змеиногорском, Волчихинском, Калманском, Первомайском, Локтевском, Каменском, Петропавловском и Топчихинском районах. Лабораторные исследования показали остаточное количество пестицидов в подморе пчёл и зелёной массе растений.

В результате проверки возбудили семь административных дел по ст. 8.3 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами»). Отмечается, что часть материалов ещё находится в работе. Кроме того, выдано четыре предписания об устранении выявленных нарушений.

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В отношении аграриев, не придерживающихся правил, будут принимать решения об изменении категории риска на более высокую и усиленном контроле за их деятельностью. Однако не соблюдают требования не только аграрии — так, в Первомайском районе, пчеловод не предпринял меры по изоляции пасеки, несмотря на письменное предупреждение.