В 2023 году МРОТ могут повысить до 16 242 рублей

Минтруд представил законопроекты об увеличении прожиточного минимума (ПМ) до 14 375 рублей, минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 16 242 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, увеличение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан. Законопроекты поддержали на заседании правительства в четверг, 22 сентября. Их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Напомним, размер ПМ влияет на оценку нуждаемости. Социальные выплаты также рассчитываются на его основе.

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