НОВОСТИОбщество

В 2023 году россияне заплатят новый налог

Облагаться будут процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год в случае, если ключевая ставка Банка России в этот период не превысит текущие 7,5% годовых

30 декабря 2022, 20:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За доходы, которые россияне получат от вкладов в наступающем 2023 году, им придется заплатить налоги, напоминает газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Налог будет начислен на доходы со вкладов в банках. Облагаться будут процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год в случае, если ключевая ставка Банка России в этот период не превысит текущие 7,5 процента годовых. Он взимается в размере 13 процентов и исчисляется исходя из ключевой ставки.

Однако стоит обратить внимание на то, что уплачивать налог на полученный в 2023 году процентный доход, граждане будут должны до декабря 2024 года.

Отмечается также, что расчет при начислении налога берет за основу не саму сумму вкладов и депозитов, а только размер полученного дохода, то есть, процентов. Не будет облагаться налогом доход в размене 75 тысяч рублей за календарный год. Эта сумма взялась от максимального размера вклада в 1 миллион рублей и ключевой ставки, которая сейчас находится на отметке в 7,5 процента годовых.

Напомним, что налог по вкладам в России ввели еще в 2020 году, однако позднее сбор налогов с 2022 года перенесли на более поздний срок.

Комментарии 13

  • А за дождь и воздух с какого года?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Враги у нас,далеко не заграницей!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А может Минфин вместе с правительством - введет дополнительные налоги на свои заработки? Или пойдут на три известные буквы?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Да когда они уже нахапают с нас пока не подавятся!?!?...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • + 2000 к оплате за квартиру. Налог СВО
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Дед Мороз бредёт к нам * Через вой пурги * А в мешке налоги * Штрафы и долги
    30 декабря, Гость   Ответить
  • И правда смешно. Либо тонкий намёк - вводить деньги в реальный сектор.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Потом окажется, что этот налог за год средний по России о-го-го какой большой.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • до декабря 2024 года -- до декабря 2024 года многое может измениться
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Вот поэтому люди и скупают недвижимость.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Украли вклады 90-х в СБЕРе и не собираются возвращать. А ведь владельцы вкладов уходят в мир иной.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • У меня таких доходов нет и не предвидится.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • В ОМС счетах храните.
    01 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров