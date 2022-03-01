В администрации Барнаула рассказали, сколько жителей города приняли участие в догазификации

1225 договоров на догазификацию заключили жители Барнаула. В работе находится 2229 заявок от жителей Барнаула, 602 потребителя уже подключены к газу. Такие данные на 25 февраля 2022 года привёл председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Бавыкин, выступая на заседании штаба по догазификации для контроля реализации программы на территории города.

С помощью СМИ, аудиосообщений в торговых центрах, квитанций, баннеров и других информационных ресурсов жителей города оповещают о программе догазификации и о том, как принять в ней участие. В Ленинском и Центральном районах краевой столицы ведут выездные приёмы горожан.

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Депутат АКЗС Сергей Струченко напомнил, что контролируют реализацию программы и депутаты, которые также работают с жителями по проблемным вопросам догазификации.

Руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов предложил ещё один вариант оповещения:

«Жителям, которые позвонят по номеру телефона, оператор объяснит, как подать заявку — через „Госуслуги“, в очном формате. Необходимо оказывать полноценную дистанционную помощь жителям с помощью операторов, которые владеют информацией и смогут поэтапно ассистировать при подаче заявки», — сказал он.

Сергей Пашковский поручил проработать профильным комитетам и районным администрациям поступившие предложения: информировать жителей районов о телефонах, по которым можно получить консультацию о догазификации, привлечь волонтёров к заключению договоров и информированию жителей о программе.

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Что такое догазификация?

Догазификация — это бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети).

Как подать заявку на догазификацию?

Подать предварительную заявку на включение домовладения в график догазификации можно через портал Единого оператора газификации, а также в клиентском центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24 или по электронной почте office@altaigazprom.ru.

Где узнать подробности и получить разъяснения?

Всё разъяснят и помогут при оформлении заявки в комитете по энергоресурсам и газификации города Барнаула. Обратиться туда можно по телефонам 8 (3852) 370-405, 8 (3852) 370-408. Ещё больше информации — в специальном разделе сайта Барнаула.



Также напомним, что по поручению главы города Вячеслава Франка в Барнауле работает штаб по догазификации для контроля реализации программы на территории города. Заседания проводятся еженедельно.