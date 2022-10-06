В АКЗС рассказали, как работает алтайский фонд, собирающий средства для помощи мобилизованным и их семьям

Зампред АКЗС Денис Голобородько рассказал о фонде, который осуществляет сбор средств для помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Как сообщает пресс-служба алтайского парламента, работа по поддержке проводится совместно с Алтайским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития.

«Ещё недавно мы через него оказывали помощь жителям ЛНР и ДНР. После этого с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями мы поддерживали военных-контрактников из Алтайского края, участвующих в СВО. То есть работа ведётся постоянно, она отлажена и системно выстроена», — рассказал Голобородько.

Парламентарий подчеркнул, что поскольку жители Алтайского края сейчас самостоятельно объединяются для оказания поддержки мобилизованным из региона, а также решают вопросы по поддержке их семей, власти решили организовать подобную работу в рамках уже существующего фонда.

«Открыт счёт, на который средства может направить любой человек или юридическое лицо. Мы, в свою очередь, централизованно при взаимодействии с военными комиссарами определяем потребности наших мобилизованных, отправляем приобретённое в Омск, соответственно, отрабатываем эту тему более оперативно», — объяснил он.

Голобородько отметил, что помощь через фонд имеет ряд преимуществ — в частности, общие закупки товаров, что позволяет в условиях резкого роста розничных цен использовать деньги более эффективно. Средства уже направляют депутаты всех фракций АКЗС.

«Армия, безусловно, предоставляет все необходимые базовые ресурсы нашим мобилизуемым военнослужащим. Мы обеспечиваем их дополнительными ресурсами, которые помогут сделать их пребывание более комфортным», — рассказал Денис Голобородько.

На сегодняшний день есть необходимость в приобретении тёплых вещей — термобелья, сапог, шапок, перчаток, а также технологичных товаров — кнопочных сотовых телефонов, раций, батареек и так далее.

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Часть средств, по словам заместителя председателя АКЗС, будет направляться на поддержку семей военнослужащих. Работа ведётся с Министерством социальной защиты населения. Уже понятно, с какими потребностями они обращаются — это зимняя одежда для детей, дрова и уголь для отопления дома. Кому-то нужна волонтёрская помощь. Это актуально для людей, живущих в частных домах. За получением такой помощи семьи военнослужащих могут обратиться в центры социальной защиты, которые передадут информацию на региональный уровень.

Реквизиты для сбора средств на помощь мобилизованным военнослужащим и их семьям:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

ИНН 2225056528/КПП 222401001

Расчётный счёт 40703810302000001807

БИК 040173604

Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт 30101.810.2.00000000604