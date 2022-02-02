В Диагностическом центре Алтайского края открылась "ковидная поликлиника"

Работа Диагностического центра Алтайского края официально переформирована под заражённых коронавирусом. С 2 февраля в красной зоне медучреждения открылась “ковидная поликлиника”, где ведётся приём пациентов из поликлиник, которые не справляются с наплывом заболевших. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, пока в ней будут работать с гражданами, приписанными к барнаульским поликлиникам № 14, 1 и 7.

Запись к врачам Диагностического центра будет осуществляться через единый номер 122 или по телефонам поликлиник.

При этом в центре сохранилась красная зона, в которой по направлению из медицинских организаций проходят КТ лёгких пациенты с подтверждённым СOVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию. Продолжила работу и главная “ковидная” ПЦР-лаборатория, где выполняется большинство анализов на СOVID-19 в крае.

Кроме того, сохранилась и чистая зона, в которой специалисты продолжают приём плановых больных, нуждающихся в медицинской помощи.

Красная и чистая зоны изолированы друг от друга, имеют строгую систему эпидконтроля, разные входы и даже разные вентиляционные системы. На входах в здание установлены стойки для бесконтактного измерения температуры. Устройства оснащены не только встроенным инфракрасным термометром, но и дезинфектором для обработки рук.