В Алтайском крае геологи нашли месторождение самоцветов

Бийский геолог Анатолий Гусев рассказал о новом месторождении самоцветов, найденном во время экспедиции в Алтайском крае. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Экспедиция в Устьянский карьер на месторождение гранита была приурочена к 195-летию со дня рождения русского путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского.

Гусев отклонился от группы и во время осмотра массива наткнулся на самоцветы. Он нашёл раухтопаз, аметист и дымчатый кварц.

Учёный утверждает, что ранее это месторождение не было нигде зарегистрировано. Он нанёс его на карту и дал название «пегматитовое месторождение».