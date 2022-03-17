В Алтайском крае хотят выделить больше средств на питание детей в школах

В Алтайском крае обсуждают увеличение финансирования питания для детей в школах. Об этом шла речь на совещании, которое прошло на базе барнаульской гимназии № 42, сообщает пресс-служба АКЗС.

Так, депутаты АКЗС при формировании нового бюджета пообещали выдвинуть предложение об увеличении краевой доли, заложенной на школьное питание. Кроме того, парламентарии собираются подготовить инициативу в федеральное законодательство, которая позволит высвобождающиеся средства оперативно направлять на повышение качества питания, в том числе закупку фруктов и других продуктов, богатых микроэлементами, важными для здоровья детей.

Таким образом, до 25 марта комитет АКЗС будет принимать предложения по данному вопросу.

В пресс-службе напомнили, что сейчас в Алтайском крае бесплатным горячим питанием обеспечено более 120 тысяч учеников начальных классов. На эти цели в 2021 году направили 1,183 млрд рублей. По словам замминистра образования и науки Алтайского края Ларисы Терновой, за последние два года в регионе сформировалась многоступенчатая система контроля, которая в том числе включает участие родителей в проверках питания.