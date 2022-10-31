В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов из-за праздников

В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов из-за празднования Дня народного единства. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 4 ноября будут отменены электрички по четырём направлениям.

Согласно информации властей, из-за праздников отменят рейсы:

№ 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);

№ 6101 Депо — Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);

№ 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 06:48, прибытие в 08:25).

Расписание остальных пригородных поездов останется без изменений. Более подробную информацию можно узнать в кассах «Алтай-Пригорода», по телефону (3852) 29-21-68 или же на официальном сайте компании.