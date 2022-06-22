В Алтайском крае модернизируют 760 почтовых отделений в селах за ближайшие три года

До конца 2022 года отделения «Почты России» будут модернизированы в 37 алтайских сёлах, а также в Славгороде. Обновление почтовых отделений происходит по всей стране по инициативе «Единой России». Накануне, 21 июня, в Барнауле обсудили ход реализации программы в Алтайском крае.

С предложением модернизировать отделения «Почты России» в малых сёлах, отдалённых и на труднодоступных территориях представители ЕР обратились к Владимиру Путину год назад на съезде партии. Президент идею поддержал и поручил правительству до 2025 года обеспечить модернизацию 25 160 почтовых отделений. В этом году по инициативе ЕР на модернизацию выделено 5 млрд рублей, она затронет свыше 1000 почтовых отделений по всей стране.

В Алтайском крае сейчас 1057 почтовых отделений, из них требуют ремонта 760. Все они будут модернизированы до 2025 года. Первые 37 отделений изменятся уже в этом году. Так, в селе Налобиха Косихинского района и селе Нижнекаменка Алтайского района появятся абсолютно новые отделения из быстровозводимых конструкций.

Новости

Прочее Как "Почта России" в Барнауле борется с низкими зарплатами и очередями

«Почтовые отделения являются важнейшими социальными объектами на селе. Часто это единственное место, где люди могут получить социальные и государственные услуги, оплатить связь, приобрести товары и лекарства. Это точка притяжения, особенно для пожилых людей, где они могут общаться. Понимая всю значимость почтовых отделений на селе, „Единая Россия“ включила их развитие в народную программу партии. Именно поэтому мы обратились с такой инициативой к президенту и теперь помогаем федеральной почтовой службе и властям выполнить поручение», — рассказал секретарь Алтайского реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко.

Модернизация — не просто ремонт старых или строительство новых помещений, это восполнение дефицита социальной инфраструктуры в сельской местности, отметил директор Управления федеральной почтовой связи в Алтайском крае Александр Росляков. «Помимо основных услуг „Почты России“, в обновлённых отделениях клиенты смогут подтверждать учётную запись на портале госуслуг, бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики», — сообщил он. По словам Рослякова, 12 подрядных организаций уже ведут работы, по планам объекты должны сдать к 1 августа. До 27 июня должна быть завершена госэкспертиза достоверности определения сметной стоимости капремонта каждого объекта.

Новости

Прочее Жители Барнаула массово пожаловались на пропажу посылок с гаджетами

Амбициозной задачей назвал начатую модернизацию почтовых отделений министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

«С учётом обширности сети отделений почтовой связи переоценить социальную значимость этого проекта для нашего региона сложно. До сих пор отделения ремонтировалась точечно в рамках текущей хозяйственной деятельности. В таком масштабе они обновляются впервые. Помимо Министерства цифрового развития и связи, в этот процесс вовлечены Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, муниципалитеты, а ход работ находится на постоянном контроле губернатора», — рассказал министр.

Александр Романенко сообщил, что в партии курировать вопрос, связанный с модернизацией почтовых отделений, будет председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин. «Нужно, чтобы сельские жители почувствовали эффект от модернизации как можно скорее. Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, сказал президент. Будем к этому стремиться», — резюмировал Романенко.