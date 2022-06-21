В Алтайском крае на 10% повысят зарплату бюджетникам

Алтайский край в 2022 году планирует увеличить минимальный размер оплаты труда и заработной платы всех категорий работников бюджетной сферы. Об этом сообщил министр финансов региона Данил Ситников.

Он подчеркнул, что накануне на рассмотрение был внесён проект закона об изменениях в краевом бюджете на 2022 год и плановый период до 2024 года.

«Приоритетным направлением проекта является увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) — с 13,8 тыс. рублей до 15,3 тыс. рублей. Кроме того, мы решили увеличить не только МРОТ, а также заработную плату всех категорий работников бюджетной сферы. Так, заработная плата увеличится с 1 июня на 10%, это достаточно серьёзное решение», — цитирует его слова «Интерфакс».

Всего на уровне края это обойдётся бюджету в 2,5 млрд рублей, на местном уровне финансовая помощь составит 700 млн рублей. Сам темп роста фонда оплаты труда находится на уровне около 20% (58 млрд рублей в 2022 году и 48 млрд рублей в 2021 году).