В Алтайском крае начали продавать обереги для мобилизованных

В Алтайском крае после объявления частичной мобилизации начали продавать обереги для мобилизованных. Объявления появились на «Авито».

Вместе с этими оберегами продавец предлагает купить изделия, которые, по его словам, помогают в разных сферах жизни.

«Он может защищать на войне и в трудностях. Браслет привлекает в вашу жизнь любовь, поиск нужного мужчины, укрепление брака, защиту от злых людей, карьеру, удачу, финансовое благополучие, привлечение клиентов в бизнес и многое другое», — сказано в описании.

Также продавец предлагает к покупке изделия в виде меча с надписью «Армия».

Цена на изделия варьируется от 150 до 5 тысяч рублей.