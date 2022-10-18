В Алтайском крае назначили нового руководителя регионального управления СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин назначил нового руководителя Следственного управления по Алтайскому краю, сообщили в ведомстве.

«Указом президента РФ от 26.09.2022 года № 667 и приказом председателя Следственного комитета РФ от 26.09.2022 № 743-кт на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю назначен полковник юстиции Игорь Колесниченко», — говорится в сообщении.

Напомним, прежний руководитель алтайского СК Андрей Хвостов покинул пост в августе 2021 года по причине выхода на пенсию.

Кто такой Игорь Колесниченко?

Игорь Владимирович в 1993 году окончил АлтГУ. После последовательно занимал должности стажёра и старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Павлодара в Республике Казахстан. В 1994 году вернулся в Россию, где служил в органах прокуратуры Алтайского края.

С 7 сентября 2007 года трудился в СУ СК по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела. В июле 2021 года назначен на должность первого заместителя руководителя краевого управления.

Имеет многочисленные награды и поощрения. Почётный работник прокуратуры РФ.