В Алтайском крае перебегающие дорогу косули едва не спровоцировали ДТП
Необычный случай попал на запись видеорегистратора
08 января 2023, 20:18, ИА Амител
Фото: https: unsplash.com
Две косули, которые выскочили на дорогу перед движущимся автомобилем, едва не стали причиной серьёзного ДТП в Алтайском крае, недалеко от села Шелаболиха. Кадры неожиданной встречи с животными зафиксировал видеорегистратор.
Мужчине, который находился за рулём, удалось избежать столкновения, но во время торможения он потерял управление и автомобиль занесло. Обошлось без жертв, только бампер теперь придётся чинить, сообщил подписчик паблика «Инцидент Барнаул».
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