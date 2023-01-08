В Алтайском крае перебегающие дорогу косули едва не спровоцировали ДТП

Необычный случай попал на запись видеорегистратора

08 января 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: https: unsplash.com

Две косули, которые выскочили на дорогу перед движущимся автомобилем, едва не стали причиной серьёзного ДТП в Алтайском крае, недалеко от села Шелаболиха. Кадры неожиданной встречи с животными зафиксировал видеорегистратор.

Мужчине, который находился за рулём, удалось избежать столкновения, но во время торможения он потерял управление и автомобиль занесло. Обошлось без жертв, только бампер теперь придётся чинить, сообщил подписчик паблика «Инцидент Барнаул».