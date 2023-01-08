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В Алтайском крае перебегающие дорогу косули едва не спровоцировали ДТП

Необычный случай попал на запись видеорегистратора

08 января 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: https: unsplash.com
Фото: https: unsplash.com

Две косули, которые выскочили на дорогу перед движущимся автомобилем, едва не стали причиной серьёзного ДТП в Алтайском крае, недалеко от села Шелаболиха. Кадры неожиданной встречи с животными зафиксировал видеорегистратор.

Мужчине, который находился за рулём, удалось избежать столкновения, но во время торможения он потерял управление и автомобиль занесло. Обошлось без жертв, только бампер теперь придётся чинить, сообщил подписчик паблика «Инцидент Барнаул».

Комментарии 2

  • давно это было, в 2006 году, на перегоне Чита-Хабаровск в арку переднего правого колеса намотало перебегающую косулю. Остановился, гляжу, из под крыла торчит голова косули, шерсть, колесо, снег и рваная защита арки. Задомкратил колесо, открутил его, вытащил это месиво, отбросил косулю с колесом вместе на снег, а она подскочила и резво так весело убежала))). Колесо прикрутил, защиту закинул в багажник и поехал удивленный дальше. А защиту кстати дома прикрутил обратно и вышло, что все живы и не пострадали, в том числе автомобиль))
    08 января, Гость   Ответить
  • Снег зелёный в Шелаболихе.
    08 января, Гость   Ответить
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