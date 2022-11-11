В Алтайском крае первых новобранцев осеннего призыва отправили на службу

Первые группы алтайских новобранцев в рамках осеннего призыва отправились в воинские подразделения, сообщают «Вести Алтай».

Напомним, осенний призыв в этом году стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря. Из-за проведения частичной мобилизации он начался на месяц позже обычного. Всего в войска для прохождения военной службы со всей страны планируется направить 120 тысяч человек.

В Алтайском крае повестки вручат более чем 10 тысячам парней, но служить пойдут только около 2 тысяч. По словам начальника отдела подготовки и призыва краевого военного комиссариата Андрея Круглова, связано это с тем, что многие из них имеют отсрочку из-за учёбы, а кто-то освобождается от призыва по здоровью.

В военкомате добавили, что в президентский полк отправятся служить 15 человек. А также напомнили, что в зону проведения СВО и новые регионы срочников отправлять не будут.