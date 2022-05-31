В Алтайском крае предложили ввести ответственность за использование мата при детях

Директор Института воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре предложила ввести наказание за использование ненормативной лексики при детях. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания экспертно-консультативного совета по молодёжной политике Агре предложила внести в КоАП поправки, которые будут предусматривать ответственность, а также наказание за использование мата при детях.

Агре отметила, что воспитание определяется не только комплексом определённых действий, но и культурой речи, а использование матерной речи «сводит на нет всю ту работу, которую проводят воспитатели в детских садах, учителя в школах».

Эту идею поддержали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также другие участники заседания.

Серышев предложил передать эту инициативу на рассмотрение в компетентные органы.