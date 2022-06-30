В Алтайском крае продолжает расти убыль населения

В Алтайском крае продолжает расти смертность и падать рождаемость, свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

За январь-апрель 2022 года в регионе родилось 5752 человека — на 431 меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Скончались за этот же период 13 195 жителей, что на 134 больше, чем в прошлом году.

Существенно при этом снизилась смертность среди детей в возрасте до года — с 35 летальных случаев в 2021 году до 20 — в 2022-м.

Естественная убыль населения Алтайского края составила 7443 человека (в 2021 году — 6878).

Практически не изменилась ситуация с количеством зарегистрированных браков: 3118 в 2022 году против 3117 — в 2021-м. Также за январь-апрель 2022 года в регионе зафиксировали 3088 разводов — на 48 меньше, чем в прошлом году.