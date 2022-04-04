В Алтайском крае семьи погибших на Украине военных получат по миллиону рублей

По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в регионе семьи погибших на Украине военных получат по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Соответствующее поручение глава региона дал Министерству финансов и Минсоцзащиты края на оперативном совещании 4 апреля.

«Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации. Семья погибшего получит по одному миллиону рублей. Финансовая поддержка будет выделена из резервных средств, которые есть в краевом бюджете. Это решение необходимо выполнить быстро», — подчеркнул Виктор Томенко.

Кроме того, губернатор распорядился, чтобы в траурных мероприятиях участвовали не только главы муниципалитетов, но и руководители правительства края.