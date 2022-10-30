В Алтайском крае школу укомплектовали мебелью, которую изготовили заключённые

С учётом всех пожеланий заказчика осуждённые сделали мебель на сумму более 1,9 млн рублей

30 октября 2022, 08:05, Илья Звягинцев
Фото: УФСИН по Алтайскому краю

В Алтайском крае школу укомплектовали мебелью, которую изготовили заключённые ЛИУ-1 УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебное заведение села Островное в Мамонтовском районе, в котором учатся 137 детей, недавно отремонтировали, после чего потребовалась новая мебель.

Укомплектовать школу помогли заключённые, которые изготовили столы, стулья, шкафы и стеллажи для библиотеки. Также изготовили мебель для кабинетов физики и химии. Она соответствует всем стандартам.

Кабинеты начальных классов оснастили столами и стульями, которые регулируются по высоте.

Директор школы отметила, что мебель изготовлена с учётом всех пожеланий. Всего образовательное учреждение получило мебель на сумму более 1,9 млн рублей.

Исправительный центр для осуждённых к принудительным работам на базе одного из группы предприятий «Союз» появился в Барнауле. Некоторые из его сотрудников отбывали наказание в колониях строгого режима.

Второй шанс. Как барнаульский завод взял на работу заключенных из колоний строгого режима

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