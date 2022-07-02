В Алтайском крае снижается активность клещей

В Алтайском крае за прошедшую неделю от укуса клеща пострадал 491 человек, тогда как неделей ранее от членистоногих пострадали 647 человек. Такие данные снижения активности паразитов сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники обратились с жалобами на укусы клеща 7686 человек, из них 2182 — это дети до 14 лет. Всем подлежащим детям детям ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение.

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В этом сезоне в регионе зарегистрировали 178 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, а также пять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка.