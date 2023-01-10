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В Алтайском крае стали реже травиться алкоголем на новогодних праздниках

Обращений в токсикологическую службу региона было намного меньше, чем год назад

10 января 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Никаких массовых случаев отравления алкоголем, которые бывают во время новогодних праздников, в Алтайском крае в первую неделю января не произошло. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в этом году случаев интоксикации было намного меньше, чем в прошлом.

Именно алкоголь стал причиной отравления у 12 человек, отметил глава крайздрава. Всего же, по его словам, за новогодние праздники в Алтайском крае зафиксировали подобных 28 случаев.

«Этот показатель ниже, чем был в прошлые новогодние праздники. Тогда у нас был 41 случай отравления: это и алкоголь, и медикаменты, и неуточнённые вещества», — пояснил Попов.

По его словам, эти новогодние каникулы в целом прошли намного спокойнее для алтайской токсикологической службы, чем прошлые.

Напомним, накануне праздников главный алтайский нарколог Андрей Иванов назвал оптимальные дозы алкоголя, которые можно употребить в течение вечера и не закончить торжество лицом в салате или в больнице.

  

 

Комментарии 13

  • Так правильно, меньше суррогата стали брать в магазинах, а перешли на самодельную самогошу!
    10 января, Гость   Ответить
  • Абсолютно точное утверждение из предыдущего комментария. Полгода назад купил самогонный аппарат, забыл что такое похмелье. Соседи в соседних домах 70% также сами гонят.
    10 января, Гость   Ответить
  • Сам не гоню, но при необходимости либо друзья угощают, либо у знакомых проверенный и по очень символичной цене, покупаю!
    10 января, Гость   Ответить
  • Тоже соглашусь, что самогон (когда его сам делаешь, как положено фильтруешь, очищаешь), качественнее магазинного алкоголя получается.
    10 января, Гость   Ответить
  • Ахахаха, а Попов то думал, что это нарколога Андрея Иванова, который назвал оптимальные дозы алкоголя, заслуга))))))))))))))))
    10 января, Гость   Ответить
  • давно шмурдяк не покупаю магазинный, делаю свой ректификат на настойки 96,6%
    10 января, Гость   Ответить
  • все продавцы аппаратов отписались?
    10 января, Гость   Ответить
  • "все продавцы аппаратов отписались?" --- Гость, вы глупость написали.
    10 января, Гость   Ответить
  • Так держать
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, все продавцы аппаратов отписались? ------ А Вы продавец из Винотеки?
    10 января, Гость   Ответить
  • Ищу постоянного, проверенного, с хорошими рекомендациями самогонного дилера. Обьём приобретения продукта до 10 литров в месяц.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ищу постоянного, проверенного, ------- Сколько за литр платить готовы?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, с ценой определимся после дегустации
    11 января, Гость   Ответить
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