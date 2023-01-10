В Алтайском крае стали реже травиться алкоголем на новогодних праздниках

Обращений в токсикологическую службу региона было намного меньше, чем год назад

10 января 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Никаких массовых случаев отравления алкоголем, которые бывают во время новогодних праздников, в Алтайском крае в первую неделю января не произошло. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в этом году случаев интоксикации было намного меньше, чем в прошлом.

Именно алкоголь стал причиной отравления у 12 человек, отметил глава крайздрава. Всего же, по его словам, за новогодние праздники в Алтайском крае зафиксировали подобных 28 случаев.

«Этот показатель ниже, чем был в прошлые новогодние праздники. Тогда у нас был 41 случай отравления: это и алкоголь, и медикаменты, и неуточнённые вещества», — пояснил Попов.

По его словам, эти новогодние каникулы в целом прошли намного спокойнее для алтайской токсикологической службы, чем прошлые.

Напомним, накануне праздников главный алтайский нарколог Андрей Иванов назвал оптимальные дозы алкоголя, которые можно употребить в течение вечера и не закончить торжество лицом в салате или в больнице.