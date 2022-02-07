В Алтайском крае увеличили размер пособия на похороны неработающих пенсионеров

В Алтайском крае с февраля увеличился размер пособия на погребение. Об изменениях выплаты сообщили в региональном отделении ПФР.

После индексации размер выплаты составляет 6964,68 рубля, но в Алтайском крае на неё действует региональный коэффициент в размере 15% и 20%. С учётом этой надбавки размер выплаты в разных частях региона составит 8009,38 и 8357,62 рубля соответственно.

Пособие выплачивается в случае смерти пенсионера, который официально не работал. Чтобы получить его, нужно обратиться в региональное отделение ПФР в срок не позднее шести месяцев после наступления смерти.

Если пенсионер умер до 1 февраля, но обращение за выплатой поступило уже позже, то выплата будет производиться по новым нормам.