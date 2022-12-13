В Алтайском крае в 2022 году число погибших при пожарах детей выросло вдвое

Неосторожное обращение с огнём стало причиной двукратного роста числа погибших детей в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, за 11 месяцев 2022 года в крае произошло более 11,5 тысячи пожаров, в результате которых погибли шесть несовершеннолетних.

«Анализ гибели детей на пожарах показал, что все пожары произошли в жилье, причинами их явились: нарушение правил эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание электрооборудования. Возраст всех погибших детей от 3 до 14 лет», — отметили в МЧС.

Несмотря на это, главной причиной пожаров в Алтайском крае остаётся неосторожное обращение с огнём. Проанализировав статистику, спасатели усилили профилактическую работу с владельцами частных домов, обратив особое внимание на те домовладения, в которых живут многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одинокие пенсионеры, инвалиды и социально неблагополучные граждане.

Отмечается, что всего при пожарах за 11 месяцев 2022 года погибли 150 человек, ещё 111 — получили травмы. Спасти удалось около 600 жителей края.

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Происшествия 10 человек погибли. В Алтайском крае с начала декабря произошло 213 пожаров

Напомним, что с начала декабря в Алтайском крае произошло 213 пожаров, в которых погибли 10 человек, а ещё трое пострадали. При этом почти треть возгораний происходит в частных домах, а около 11% приходится на многоквартирные.