В Алтайском крае в мае произошёл всплеск аллергических заболеваний

Главврач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский заявил, что в мае этого года в Алтайском крае наблюдался всплеск аллергии. Как сообщает «КП на Алтае», по словам эксперта, это связано с тем, что в 2022 году все травы зацвели одновременно.

«И пыльца берёз является аллергеном, и цветение других трав, и тополиный пух. Но помимо таких видов сезонной аллергии, может быть аллергия на пылевых клещей, на тараканов и на различные продукты», — говорит врач.

Тимошенский напомнил, что определить возбудитель можно только сдав анализ. Лучше это делать до появления симптомов и заранее начать принимать препараты, которые нейтрализуют реакцию. При этом аллергия может развиться после перенесённого ковида.

По словам врача, лучшие препараты для уменьшения заложенности носа при аллергии — топические стероиды. Пользоваться сосудосуживающими препаратами или промывать нос водой он не рекомендует.

«Сильные струи воды вызывают обратный эффект. Вещества, которые попали в нос, попадают во все пазухи и вызывают гнойное воспаление. Можно получить настоящий гнойный гайморит, а у детей даже и отит», — подчеркнул он.